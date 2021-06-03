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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir kişinin evi ve bahçesinde 451 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ 03.06.2021, 12:18
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir kişinin evi ve bahçesinde 451 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle beraber Pazarcık İlçesi Tilkiler Mahallesi Halolar mevkiindeki E.G’nin (28) evi ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 30-150 cm uzunluğunda 451 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile E.G. gözaltına alındı.
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