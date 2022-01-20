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Kahramanmaraş’ta sıcak çorba ikramı
Kahramanmaraş’ta her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 12:27
Kahramanmaraş’ta her gün yaklaşık 2 bin vatandaşa sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuluyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yapılan çorba ve ekmek ikramı, bu kez otogardaki vatandaşlara yapıldı.
Her gün 2 bin kişiye Küçük Sanayi Sitesi, Haller Bölgesi ve Şekerdere Caddesi’nde bulunan Çorba Evleri’nden yapılan ikramlar; otogarda soğuk kış günlerinde seyahat eden yolcuların içini ısıttı.