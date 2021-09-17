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Kahramanmaraş’ta küçükbaş hayvan hırsızlığı

Kahramanmaraş’ta 3 kişi çaldıkları küçükbaş hayvanla birlikte yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 17.09.2021, 16:19
Kahramanmaraş’ta küçükbaş hayvan hırsızlığı

Kahramanmaraş’ta 3 kişi çaldıkları küçükbaş hayvanla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçesi Kadıncık Mahallesi’nde H.B’ye ait küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine İl jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda araç içinde bir adet küçükbaş hayvan ile yolculuk yapan şahısların kimlik sorgusu yapıldı.

Araç içerisinde bulunan S.A.(20), E.A.(22) ve Y.A.’nın (26) çelişkili beyanlar vermeleri üzerine yapılan sorgulamalarında; S.A.’nın hırsızlık suçundan arandığı, diğer şahıslarında hırsızlıktan suç kayıtları bulunduğu belirlendi.

Çalınan keçi, sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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