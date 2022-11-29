Kahramanmaraş’ta gasptan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta buluşma vaadiyle ikamete çağrılan ve ardından 1 kişinin gasp edildiği olay ile ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesinde H.C. isimli kadın tarafından buluşma vaadiyle ikamete çağrılan ve ardından 1 erkek şahıs tarafından tüfekle tehdit edilerek gasp edilme olayı ile ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmalar neticesinde Ö.Ö., H.C. ve O.P. yakalandı, 1 adet tüfek ve 3 adet bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda ise mağdura ait olduğu belirlenen banka kartları, cep telefonu, kol saati, araba anahtarı, otomobil teybi ve şahsi eşyalar elde edilerek mağdura teslim edildi.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheliden O.P. serbest bırakılırken, Ö.Ö. ve H.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.