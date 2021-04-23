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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 23.04.2021, 18:45
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Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş’ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülen operasyonlarda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.S. ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıslar Onikişubat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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