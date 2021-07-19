Kahramanmaraş’ta "Cerit Türkü Gecesi" programı gerçekleştirildi

Kahramanmaraş’ta unutulmaya yüz tutmuş türküleri genç kuşaklara anlatmak, onlara sevdirmek için etkinlik düzenlendi.

Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman İncecik yaptığı açıklamada, "Türküler bizi biz yapan, bizi başkalarından ayıran en kıymetli değerlerimizdendir. İnsan hassasiyetinin derinliklerinden çıkarak bir kimliğe bürünen türküler zamanla milletin kimliği olurlar. Bu sebeple bir milleti tanımak, o millet hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsak öncelikle, o milletin türkülerine bakmamız gerekir. Türkülerini unutan bir millet özünü, geçmişini unutmuş, kimliğini yitirmiş, başkalaşmaya mahkum olmuş demektir. ‘Cerit Türkü Gecesi’ programımızın ana amacı özellikle son yıllarda teknolojik gelişmeler karşısında kendisine hayat sahası bulamayan, unutulmaya yüz tutmuş türkülerimizi özellikle genç kuşaklara anlatmak, onlara sevdirmek. Tekrardan unutulan türkü kültürünün oluşmasını sağlamaktır" dedi.