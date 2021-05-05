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Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri temizlendi

Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri ve çevresinde gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan tonlarca atık temizlendi.

KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 13:06
Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri temizlendi

Kahramanmaraş’ta Aksu Nehri ve çevresinde gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan tonlarca atık temizlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, nehir ve köprü etrafına gelişigüzel atılarak çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi. İş makineleri yardımıyla toplanan ambalaj, hafriyat, evsel, tıbbi ve plastik atıklar Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne sevk edilip tasnifi ve imhası gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kaçak hafriyat dökümü ile karşılaşılması halinde vatandaşların Alo 153 Çözüm Masası’na bildirimde bulunabilecekleri belirtti.
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