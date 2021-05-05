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Kahramanmaraş’ta 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet

Kahramanmaraş’ta pandemi döneminde 65 yaş üzeri vatandaşın sıcak yemek, temizlik ve sağlık kontrolü hizmeti karşılanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 05.05.2021, 14:34
Kahramanmaraş’ta 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet

Kahramanmaraş’ta pandemi döneminde 65 yaş üzeri vatandaşın sıcak yemek, temizlik ve sağlık kontrolü hizmeti karşılanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından 65 yaş üzeri vatandaşlara yapılan yardımlara yapılan açıklamada, “Özellikle pandemi döneminde kısıtlılıklardan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamayan 65 yaş üzeri yüzlerce vatandaşımıza YADES ekiplerimizle birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmetleri veriyoruz. Ayrıca evinden çıkamayacak durumda olan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın sağlık durumları evlerine kurulan akıllı otomasyon sistemleri ile takip altına alınarak, bakım hizmetleri sağlandığı gibi güvenlikleri de sağlamış oluyoruz” dedi.
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