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Kahramanmaraş’ta 3 ilçeye 57 bin metrekarelik kilit parke yol

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun, Pazarcık ve Andırın ilçesine toplam 57 bin metrekarelik kilit parke yol kazandırıyor.

KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 15:02
Kahramanmaraş’ta 3 ilçeye 57 bin metrekarelik kilit parke yol

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Göksun, Pazarcık ve Andırın ilçesine toplam 57 bin metrekarelik kilit parke yol kazandırıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Göksun ilçesi Ericek Mahallesi’nde 23 bin metrekare kilit parke çalışmasının 4 bin metrekarelik kısmını tamamladı. Göksun ilçesi Karatut Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla bölgeye 6 bin metrekarelik kilit parke kazandırıldı.

Andırın Millet Bahçesi çevresinde toplamda 3 bin metrekare kilit parke bordür çalışması gerçekleştiriyor. Yine ekipler Darıovası Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla toplamda 7 bin metrekare kilit parke uygulamasında yaklaşık 5 bin metrekarelik kısmı tamamladı. Pazarcık’ın ana arterlerinden Kartalkaya Caddesi’nde ise 14 bin metrekarelik bazalt - bordür çalışmalarında yarıya gelindi. Yukarıhöcüklü Mahallesi ile Göl Obası’nı birbirine bağlayan arterdeki çalışmalarla bölgeye 4 bin metrekare yeni parke yol kazandırılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İlçe ve mahallelerimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 11 ilçede 56 noktada aktif çalışmalarımız devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla şehir genelinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.
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