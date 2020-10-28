Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
KAHRAMANMARAŞ’TA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNULDU.
Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı kutlama programı Atatürk Meydanında düzenlendi. Programda Atatürk anıtına Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Canbulat ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi adına ise Başkan Hayrettin Güngör tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Atatürk anıtına çelenk sunum programına askeri ve sivil erkanın yanı sıra, gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinin Perşembe günü valilik bahçesinde düzenlenen programla devam edeceği öğrenildi.
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