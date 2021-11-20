Kahramanmaraş’ta 27 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan hakkında 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yerel ilamat masasınca, "Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 27 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.K. (26) 112’ye gelen ihbarla saklandığı Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karataş Mahallesinde bir ikamette yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.