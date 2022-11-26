Kahramanmaraş’a 4 yaya üst geçidi yapılacak

Kahramanmaraş’ta Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağan Gündem Toplantısında 4 yaya üst geçidi yapılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer aldı.

Şehir genelinde ulaşım iyileştirmeleri, yaya üst ve alt geçitlerin yapılması, kasis ve kavşak düzenlemeleri, yaya geçidi ile otopark alanları gibi 56 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Kuzey Çevre Yolu’nda devam eden süreçler de değerlendirildi.

UKOME Gündem Toplantısı’nda, Kuzey Çevre Yolu’nun Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 1/25000 kılavuz planı da görüşülerek kabul edildi. Ayrıca yaya trafiğini koordine etmek ve güvenliğini sağlamak için Kayseri - Gaziantep Yolu’na 3, Adana Yolu’na da 1 olmak üzere toplamda 4 yaya üst geçidi yapılması da karara bağlandı. Yaya üst geçidi için uygun lokasyonların belirlenmesinin ardından ivedilikle çalışmalara başlanacağı belirtildi.