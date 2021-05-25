banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Sosyal Yardım Alanlarla Dalga Geçen Personelin İş Akdine Son Verildi
Yüzükle ödeme devri başlıyor
Yüzükle ödeme devri başlıyor

Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

KAHRAMANMARAŞ 25.05.2021, 12:26
Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Pazarcık ilçesinde traktör ve diğer tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla, jandarma ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde traktörlerde ROPS demiri/kabin kullanımı konusunda ve römorklara reflektör takılması konusunda ve kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

2020 yılında en çok traktör kazasının meydana geldiği Pazarcık ilçesinde 143 traktör sürücüsüne bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.

Traktör kazalarının önlenmesi maksadıyla bilgilendirme faaliyetlerine ise devam edileceği bildirildi.
Yorumlar (0)
24°
açık