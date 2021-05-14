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Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı

Kahramanmaraş’ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde jandarma tarlada çalışan çiftçilerin gününü kutladı.

KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 17:45
Jandarma tarladaki çiftçilerin gününü kutladı

Kahramanmaraş’ta 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde jandarma tarlada çalışan çiftçilerin gününü kutladı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeller, Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi’nde çalışan çiftçilerin bu özel gününü çalıştıkları tarlada kutlayarak, çiçek takdim etti.

Jandarma görevlileri, çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlarken, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Çiftçiler ise bu özel günde kendilerini hatırlayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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