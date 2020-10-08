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Irmasan Pınarı doğa severlerin uğrak yeri oldu
KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE BULUNAN IRMASAN PINARI DOĞA SEVERLERİN UĞRAK MEKANI HALİNE GELDİ.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2020, 10:42
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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde bulunan Irmasan Pınarı doğa severlerin uğrak mekanı haline geldi.
İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesinde bulunan soğuk suya sahip olan Irmasan Pınarı aynı zamanda yol güzergahını kullanan vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Doğasıyla, havasıyla mutlaka burayı ziyaret etmeleri gerektiğini söyleyen ziyaretçilerden Zahide Kurt, “Burası yeşilliklerin bol olduğu harika bir yer. Havasıyla, doğasıyla görülmeye değer bir yer. Irmasan Pınarı buz gibi suyuyla birçok vatandaşı ağırlıyor. Burası yol üzerinde olduğu için birçok kişi tarafından biliniyor ve ilgi görüyor. Yetkililer burayı biraz daha bakımlı hale getirirse Irmasan Pınarı daha çok ilgi görür” dedi.
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