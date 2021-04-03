Elbistan’da ‘alışveriş bayramı’ düzenlendi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde belediyenin ‘Esnafımın Yanındayım’ projesi kapsamında düzenlediği alışveriş bayramı etkinliğinin ikincisi Ahmet Karacabey Caddesi’nde panayır havasında gerçekleşti.

Trafiğe kapatılan caddedeki esnafların tamamına yakını, ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler yaptı. Gelinliğinden tişörtüne, halısından mutfak eşyasına binlerce ürün, bir günlüğüne özel indirimlerle vatandaşların beğenisine sunuldu. Her gün binlerce aracın geçtiği cadde, panayır alanına döndü. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu. Bazı vatandaşlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde alışverişini erken yaparken bazı vatandaşlar da indirimi fırsat bilip ihtiyaçlarını temin etme yolunu seçti.

Elbistan Belediyesi, alışveriş bayramına özel olarak hazırlanan şadırvandan, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Çocukları da unutmayan Elbistan Belediyesi, onlara da pamuk şeker ve patlamış mısır dağıttı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, cadde boyunca esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Caddeyi boydan boya dolaşarak esnaflara bol kazançlar dileyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek veren tüm vatandaşlara da teşekkür etti. Bazı esnaflar ve seyyar satıcılardan alışveriş yaparak kampanyaya destek veren Başkan Gürbüz, bu özel güne çevre ilçelerdeki vatandaşların da ilgi gösterdiğini söyledi.

Ciddi bir ekonomik sirkülasyon sağlandığını kaydeden Başkan Gürbüz, “Covid-19’un, Elbistan’a ve ticaret ile ekonomiye olan etkisini azaltmak adına pandemi kurallarına uygun bir şekilde alışveriş bayramının ikinci ayağını gerçekleştiriyoruz. Ahmet Karacabey Caddesi’nde alışveriş şenliğimize, Afşin, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Darende’den misafirlerimiz var. Elbistanlı hemşerilerimiz de yoğun ilgi gösterdiler. Esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek adına bu organizasyona imza attık. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, öncelikle esnaflarımızı sonrasında da bizi çok mutlu etti. Pandemi kurallarına da dikkat ederek vatandaşlarımız caddede alışverişlerini yapıyorlar. İnşallah bereketli bir gün olacak. Kampanyaya destek veren esnaflarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Cadde esnafları ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirip kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiler.