Dulkadiroğlu’na şelaleli park

Dulkadiroğlu Belediyesi, Beyazıtlı Mahallesinde bulunan mevcut parka gölet ve yapay şelale yapıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Beyazıtlı Mahallesi’nde toplam alanı 3,5 dönem olan parkı modernize etmek için çalışma başlattıklarını belirterek, İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğumuz projeleri sürdürüyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarında bölgeye değer katan projeler yaptık. Bu projelerden birini de Beyazıtlı Mahallemizde inşa etmeye başladık. Bölgemizin değerine değer katan yeşil alan projeleri inşa ettik. Bu projelerden birini de Beyazıtlı Mahallemize kazandırmayı planlıyoruz. Bu alan içerisinde yapay gölet ve şelale yer alacak. Bunun dışında altıgen mimarisiyle dikkat çeken bir de restoran alanımız yer almaktadır. Yine yürüyüş alanları, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanları da proje içerisinde yer alacak. Burada geniş bir otopark alanı, ahşap bir köprü yer alacak. Yürüyüş alanı doğal taşlarla döşenen dikkat çekici bir proje olacak. Bu projemiz tamamlandığında Cevizli Park gibi ilgi göreceğini düşünmekteyiz. İlçemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.