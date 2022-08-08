Doğaseverler "Doğa Kampı"nda buluştu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Doğa Kampı’nın ikincisi gerçekleştirildi. Başkonuş Yaylası’ndaki etkinliğe 50 doğasever katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. İlki geçen hafta gerçekleştirilen Doğa Kampı etkinliğinin ikincisi doğaseverlerle buluştu. Zengin bitki örtüsü, havası ve eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 50 doğasever katıldı.

3 gün süren kampta doğaseverler, spor yaptı, sohbet edip doğanın tadını çıkardı.