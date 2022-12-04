Çocuk ve gençler kaykay pisti istiyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çocuk ve gençler, kötü alışkanlıklardan uzak durmak için yaptıkları kaykay spor için kendilerine ait bir pist istiyor.

Çocuk ve gençler, cadde ve sokak ortalarında sevdikleri sporu yapmaya çalışıyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak için sokak ve kent meydanı gibi yerlerde kaykay yapan çocuk ve gençler, kısıtlı imkan ve zor şartlar altında sevdikleri sporu yapıyor.

Kötü alışkanlıkların arttığı bu zamanda sportif faaliyetlerin arttırılmasını isteyen 17 yaşındaki Muhittin Kamalak, "Yaklaşık 2 yıldır kaykay sporu ile ilgileniyorum. Yaşadığımız yerde kayacak yerimiz olmadığı için bu durumdan rahatsızız. Çalıştığımız için normalde akşamları kayabiliyoruz. Sportif faaliyetler için herhangi bir etkinliğimiz yok. Spor yapabilecek bir alanımız daha doğrusu çalışabilecek bir alanımız yok. Son zamanlarda madde kullanımı arttı biraz. Yaşıtlarımızın, bizden büyük ve küçüklerin spor yapabileceği değişik aktivitelerde bulunabileceği yerler istiyoruz. Biz şu an yerimiz olmadığı için meydanlarda ana yollarda kayabiliyoruz. Meydanda kaydığımız için bu rahatsızlık veriyor çevredekilere. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ufak çaplı da olsa kayabilmemiz için 2 rampa bize yeter" dedi.

15 yaşındaki Egemen Baykuş ise, "Kaykay sporuyla uğraşıyorum. Meydanlarda kayıyoruz ve çevredeki insanlar bunlardan rahatsız oluyor. Çalışma yaptığımız alanda insanlar bize hep kötü laf ediyorlar. Birçok arkadaşımız bu kötü sözlere maruz kalıyor. İki tane meydan vardı, bir tane daha yaptılar. Onun bir tanesine bizler için çalışma alanı yapılabilirdi. Apartmanlar yapıyorlar, malzeme harcıyorlar o kadar. Bizler için de bir çalışma alanı yapılabilir. Bizlere çalışma alanı yapılması için imza topladık ama imzaları kabul etmediler. Bu durumdan insanlar rahatsız bizler de insanlara rahatsız etmek istemiyoruz. Kaykay yapıyoruz ve kaykay da sesli bir spor. Bu durumda biz destek istiyoruz iki tane rampa koysalar o bile bize yeter aslında" ifadesini kullandı.

Hüseyin Battal (16) ise, "Burada kayacak bir yerimiz yok. Gündüzleri okula gidiyoruz, akşamları kayabiliyoruz. Akşamları da millet rahatsız olduğundan dolayı, bizi meydandan kovuyorlar. Bu durumdan dolayı birçok arkadaşımız bu sporu bırakmak zorunda kaldı" dedi.