Balcıoğlu: "Hedefimizi 2023’te 5 milyar dolarlık ihracat”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, 2023 ihracat hedeflerinin 5 milyar dolar olduğunu söyledi.

KMTSO’nun "Nesilden Nesile Aktarılan Büyük Hazine: Müteşebbis Ruh" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın geçen ay 135,1 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti.

İhracatta yüzde 72 artış olduğunu ve bunu birçok sektörle başardıklarını söyleyen Balcıoğlu, “Kahraman sanayici ve iş adamları, dün cephede verdiğiniz mücadele neyse bugün de benzeri bir mücadele veriyorsunuz. Ekonomi, faiz, hammadde, hammadde fiyatları, Dolar, Euro bir dünya konu. Bunların en kötüsü ise geçen yıl yaşadığımız pandemi başlangıcıydı. Bu döneme rağmen Kahramanmaraş’ta ihracatımız en yüksek aylık ihracatımız 85-90 milyon dolar olmuştu. 3 yıldan beri İhracat Destek Ofisimizi kurmakla başladığımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla can siper hane koşturduğumuz konuda her ay başka bir başarıya imza attık” dedi.

“Hedefimizi 2023’te 5 milyar dolar ihracat olarak belirledik” diyen Başkan Balcıoğlu, şöyle devam etti:

“Koyduğumuz hedef uçuk kaçık bir hedef değil. Biz denizi olmayan balık ihracatçısı bir iliz. Rusya ile kriz yaşadığımızda bir tek domates bile Rusya’ya satamadığımız günlerde bizim Kahramanmaraş balık satışımız hiç aksamadı. Hiçbir şey almayan Rusya balığımızı aldı. Ayrıca İstanbul’dan sonra en çok altın işleyen kentiz. Dünyanın neredeyse birçok ülkesine altın gönderiyoruz."

Kahramanmaraş’ın artık bir tekstil kenti olmanın ötesine geçtiğini ifade eden Balcıoğlu, "Geçen hafta İhracat Destek Ofisi’nden arkadaşlarımız bir projeyle Bakanlık desteğiyle 13 arkadaşımızı Özbekistan’a götürdüler. Özbekistan’da tespit ettikleri bire bir müşterilerle konuşup, tekstil makinesi ihraç etmeye başlayacağız. Artık kumaşla beraber makine de göndereceğiz” diye konuştu.