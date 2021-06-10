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Andırın’a Millet Bahçesi yapılıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Millet Bahçesi yapımına başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje yürüyüş yolları, spor alanları ve tesisleri yer alacak.

KAHRAMANMARAŞ 10.06.2021, 15:14
Andırın’a Millet Bahçesi yapılıyor

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Millet Bahçesi yapımına başladı. 50 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen proje yürüyüş yolları, spor alanları ve tesisleri yer alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın ilçesinde kısa süre önce yapımı tamamlanan Millet Konağı’nın ardından, Millet Bahçesi çalışmalarına başladı. İlçenin en sık ziyaret edilen Minareli Asma Köprü mevkiine konumlandırılan proje, 50 bin metrekarelik alanda hayata geçiriliyor. Yeşil alanların hakim olacağı projede, kent mobilyaları, yürüyüş yolları, açık otopark, spor sahaları ve oyun grupları yer alacak. Andırın Millet Bahçesi, bölge iklimine uygun türden bitkilerle renklenecek.
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