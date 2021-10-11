banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı

Aksu TV’de yeni yayın dönemi

Kahramanmaraş’tan hem uydu, hem de dijital platformlarda yayın yapan Aksu TV, yeni yayın dönemine başladı.

KAHRAMANMARAŞ 11.10.2021, 16:40
Aksu TV’de yeni yayın dönemi

Kahramanmaraş’tan hem uydu, hem de dijital platformlarda yayın yapan Aksu TV, yeni yayın dönemine başladı.

Kahramanmaraş’ın uydudan yayın yapan televizyon kanalı olma özelliğine sahip Aksu TV, 14 yıl önce Yener ailesi tarafından faaliyete başladı.

Türksat 4 A uydusundan yayın yapan kuruluş, Kahramanmaraş’tan Türkiye, Avrupa’nın tamamı, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Çin’e kadar net bir şekilde izleniyor. Aynı zamanda telefon, tablet ve akıllı televizyonlarla sosyal medya hesaplarında yer alan Aksu TV, yeni yayın dönemine de güçlenerek girdi.

Yaklaşık 40 kişilik ekibi ve yönetim kadrosuyla hizmet veren kuruluş, zengin içerikler ve birbirinden farklı programlarla yeni yayın döneminde de izleyicilerle buluşacak.

Aksu TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Tatlı, “14 yıldır izleyicilerimizden aldığımız güçle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek gerek uydu yayıncılığında gerekse dijital platformlarda en iyiyi sunmaya gayret ettik. Her yıl olduğu gibi bu yılda her kesimden izleyenlerimize özel içerikler hazırlamaya çalıştık. Bugün itibariyle tüm programlarımız yeni içeriklerle yayında olacak inşallah” dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1