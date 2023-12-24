Kadıköy'de sessiz gece! Derbide kazanan yok

Maçtan Dakikalar

27. dakikada Abdulkerim’in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic’in içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Crespo’nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayının yanında topun sahibi olan Kerem Demirbay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.

49. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Ziyech’in kale önüne yaptığı ortada Kerem Demirbay’ın topu iki hamlede kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Szymanski’nin şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

70. dakikada Oosterwolde’nin kısa düşen pası sonrası Kerem Aktürkoğlu ceza sahası dışında topun sahibi olup topuk pasını geriye çıkardı. Pozisyonu takip eden Ziyech’in topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Livakovic’te kaldı.

71. dakikada İsmail’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan King’in plase şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada sol köşeden Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı kornerde arka direkte Abdulkerim’in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı oyun alanının dışına çeldi.



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Oosterwolde, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (İsmail Yüksek dk. 46), Tadic (King dk. 69) Szymanski, Dzeko (Batshuayi dk. 90+4)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Kent, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Umut Nayir

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Ndombele dk. 90+1), Torreira (Kaan Ayhan dk. 86), Ziyech (Bakambu dk. 86), Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 90+1), Mertens (Zaha dk. 66) Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın, Tete

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Osayi, İrfan Can Kahveci, King (Fenerbahçe), Torreira, Boey, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)