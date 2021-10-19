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Buca’da günde 110 ton moloz toplanıyor

Buca Belediyesi, kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bucalıların ev tadilatları nedeniyle ortaya çıkan molozlarını cüzi ücretler karşılığında toplayan belediye, her gün 110 ton molozu bertaraf ediyor.

İZMİR 19.10.2021, 10:08
Buca’da günde 110 ton moloz toplanıyor

Buca Belediyesi, kaçak moloz dökümünün önüne geçmek için vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bucalıların ev tadilatları nedeniyle ortaya çıkan molozlarını cüzi ücretler karşılığında toplayan belediye, her gün 110 ton molozu bertaraf ediyor.

İzmir’de, moloz dökümünün yasak olduğu birçok bölgeye kaçak döküm yapılması nedeniyle kente yakışmayan görüntüler ortaya çıkarken, Buca Belediyesi aldığı önlemlerle moloz kirliliğinin önüne geçiyor. Bu kapsamda, vatandaşların ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesi için verilen hizmet vatandaşlardan da ilgi görüyor. Moloz toplama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Buca Belediyesinin zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezine giderek form ile başvuru yapıyor. Uygun ücretler karşılığında gerçekleştirilen hizmet kapsamında, talebe göre 2, 4, 5 veya 6 metreküplük konteynerler adrese bırakılıyor. Vatandaşlar molozunu döktükten sonra belediye ekipleri konteyneri alıp bertaraf çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerinin bu şekilde, günde 110 ton moloz topladığı ifade edildi.

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