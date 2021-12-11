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İsviçreli turist Cilo Dağlarına hayran kaldı

Güncel 11.12.2021, 10:06
İsviçreli turist Cilo Dağlarına hayran kaldı
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HAKKARİ (İHA) - İsviçreli turist Andrea Stifel, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağlarına hayran kaldı.