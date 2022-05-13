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Bağcılar’da engelli askerler için eğlence düzenlendi

Temsili olarak askerlik yapacak olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, düzenlenen programda doyasıya eğlendi. Etkinliğin konuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “Bugüne kadar birçok asker uğurlama törenine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım” dedi.

İSTANBUL 13.05.2022, 17:50
Bağcılar’da engelli askerler için eğlence düzenlendi

Temsili olarak askerlik yapacak olan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, düzenlenen programda doyasıya eğlendi. Etkinliğin konuklarından AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, “Bugüne kadar birçok asker uğurlama törenine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım” dedi.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören ve temsili olarak askerlik yapacak olan kursiyerler için eğlence programı düzenlendi. Engelli yakınlarının büyük ilgi gösterdiği etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sunucu Hülya Yürekli Seloni, sanatçı Sami Çelik ile son dönemin popüler isimlerinden müzisyen Elif Buse Doğan da katıldı.

"Hiç bu kadar heyecanlanmadım"

Açılış konuşmasını yapan Sırakaya, “Bugüne kadar birçok asker uğurlama törenine katıldım ama hiçbirinde bu kadar heyecanlanmadım. Bizim medeniyetimizde koça kına yakılır Allah’a kurban olsun diye. Gelin olacak hanımefendiye kına yakılır ailesine kurban olsun diye. Mehmetçiğe kına yakılır vatana kurban olsun diye. Bu anlayış içerisinde engelsiz olan yavrularımızı yetiştiren kıymetli ailelerine de sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

Etkinliği çok anlamlı bulduğunu söyleyen Özdemir ise, “Asker ocağı peygamber ocağıdır. Bütün askerlerimiz de peygamberimizin askerleridir. O yüzden engel tanımayan kardeşlerimiz de ülkemiz adına bu kutsi görevin bir provasını yapıyorlar. Hayatın her alanında yer alan kardeşlerimizin bu alanda da mutlaka temsili olarak bulunmaları bizleri sevindiriyor” diye konuştu.

Kınalar yakıldı, türküler söylendi

Sahneye çıkan Engelliler Sarayı Müzik Kulübü, söylediği türkülerle davetlileri kimi zaman oynattı kimi zaman da duygulandırdı. Halk oyunları ekibinin gösterileri büyük alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan programda sanatçı Sami Çelik ile Elif Buse Doğan da eserlerini seslendirdi. Asker üniformalarını giyen engellilerin ellerine kınalar yakıldı. Bu sırada çocuklarını askere uğurlayacak anne ve babalar duygulu anlar yaşadı. Askeri birliklerinde bir günlük temsili askerlik yapacak olan gençler, ant içtikten sonra bayrak üzerine ellerini koyarak yemin edecekler.

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