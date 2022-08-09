Türk Kadın Girişimci Amerika’da Başarıyı Yakaladı

ABD’de kadın girişimciliğini destekleyen ilk otantik Türk kahvesi zincirini başlatan “Turkish Coffee Lady” markası, kuruluşunun 5. yılında Virginia eyaletinin “2022 Başarı Hikayesi” olarak seçildi. Küçük İşletmeleri Destekleme Kurumu (SBDC) tarafından bu başarıya layık görülen markanın kurucusu Gizem Şalcıgil White, 2009 yılından beri Türk ve yabancı toplumlar arasında kültürel köprüler kurmak için dünyayı şehir şehir dolaşıyor.

Turkish Coffee Lady Kurucusu Gizem Şalcıgil White

Gizem Şalcıgil White, nam-ı diğer Turkish Coffee Lady, aslında bir gastro kültürel diplomasi uzmanı. Bilkent Bankacılık Finans mezunu White olan White, 2008 yılında Boston Emerson Koleji’nden Küresel İletişim Pazarlama alanında yüksek lisansını aldıktan sonra ülke markalaşma konsepti ile tanışıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, yurtdışında Türk kahve kültürümüzün bilinirliğinin arttırılması için uluslararası çalışmalar yürüten girişimci, 2015 yılında JCI International tarafından kültür dalında Türkiye’nin “En Başarılı Genci” seçilen White, 2017 yılında Turk of America dergisi tarafından da "ABD'nin (40 yaş altı) En Etkin 40 Türk Amerikalı Genci” ödülüne layık görülmüştü.

Kurukahveci Mehmet Efendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ATA-DC ve diğer yerel derneklerin destekleriyle hayata geçirdiği kar amacı gütmeyen “Gezici Türk Kahvesi Kamyonu (Turkish Coffee Truck)” ile dolaştığı Amerika, Hollanda, Belçika, Fransa ve Kanada’da 30,000 üzerinde ücretsiz Turk kahvesi dağıtarak bir ilke imza atmış. Üstlendiği gastrodiplomasi misyonu nedeniyle, 2012 yılında Washington Post gazetesi tarafından Turkish Coffee Lady olarak tanıtılan Şalcıgil White, Türk kahvesini Amerikalıların sosyal yaşamlarının bir parçası yapmak için 2017’de ABD’deki ilk ve tek otantik Türk kahvesi kafe zincirini ortağı Ahmet Şerif İzgören ile başlattı. 2020 yılında kurduğu Turkish Coffee Lady Vakfı ile Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser’a ‘5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü”nü resmi olarak kabul ettirdi, ünlü New York Times Meydanı’nda dev bilboardlarda Türk kahvesini tanıttı. Yurtdışı Türkler ve Akrabalıklar Topluluğu Başkanlığı ve Arzum Okka’nın ana sponsorluğunda Türkiye’nin 8 şehrinde çektiği belgesel ile Amerika’nın 8 eyaletinde 8 farklı Türk kahvesini tanıtıyor. Virginia eyaletinin tarihi bir bölgesi olan Old Town, Alexandria’da faaliyet gösteren kahve ve kültür evinde ise, ziyaretçilerini geleneksel Türk mutfağı ve el sanatları ile buluşturuyor. Ziyaretçilere kahve falı hizmeti de sunulan kültür evinde Türk kahvesinin yanısıra, Türk çayı, tatlıları, börekleri gibi lezzetler yer alırken sanat direktörü ve mikro sanat ustası Hasan Kale’nin sıradışı sanat eserleri de Amerikalılardan tam puan alıyor.

Virginia eyaletinden aldıkları bu ödülden dolayı tüm ekibi ve misyonu destekleyen herkes adına büyük gurur duyduğunu belirten Gizem Şalcıgil White, Türk kahvesine ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. White, “Turkish Coffee Lady girişimimizin öncelikli hedefi; 500 yıllık mirasımız olan Türk kahvesi kültürünün gastronomik değerinin arttırılması, etkili tanıtımının yapılarak kahve denilince akıllarda Türkiye çağrışımı yapması, ve ülkemizin marka değerine katkıda bulunmak” diye konuştu. “Tanıtımlarımızda yabancı toplumlarla kültürel köprüler kurarak kahvemizin dünyanın en ilk kahve pişirme metodu olduğunu ve tarihi değiştirmiş çok önemli bir kültürel miras olduğunu vurguluyoruz. Ayrıca, önemli mercilere şu anda günümüzde 100 milyar dolar değerindeki kahve sektörünün başlangıcına Türk kahvesi kültürünün vesile olduğunu da aktarıyoruz.” diye konuştu.

Turkish Coffee Lady 5. Yaşında!

Kültürel mirasımız Türk kahvesini yurtdışında daha ulaşılabilir kılmak için bu önemli misyonu hayata geçirdiklerini belirten White, ortağı Ahmet Şerif İzgören ile beraber başlattıkları kültürel konsept üzerinden Amerika’nın başlıca köşelerinde kahve ve kültür evleri açmak istediklerini belirtti. Kurucular, 28 Temmuz 2017 tarihinde hayata geçirdikleri şirketin 5. yıldönümü kapsamında düzenlenen zengin kültürel etkinliklerle tarihi Old Town Alexandria’da adeta bir Türk rüzgarı estirdiler.

Turkish Coffee Lady’nin açılışından beri gördükleri yoğun ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren White “500 Yıldır Dostluğun Tadı” sloganımızla baştacımız Türk kahvemizi dünya markası yapmak için bu girişimi başlattık. “Kahve.Kültür.Sanat” temalı kafemizde kahve sohbetleri ile dostlukları pekiştiriyor ve farklı kültürler arasında bir köprü oluşturuyoruz. İstanbul, Ege, Kapadokya ve Mardin gibi Türkiye’nin kültürel hazinelerinin ismini taşıyan kahve harman serimizde Amerikalılar tarafindan çok beğeniliyor. Bize bu misyonda en başından beri büyük destek veren Türk Amerikan toplumuna, medya mensuplarına, sponsorlarımıza ve tabii ki büyük bir özveriyle çalışan ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. White, sanatçı Hasan Kale’nin yıldönümü için Amerika ve Türkiye'nin başlıca sembollerini mikro sanat ile resmettiği özel sergisi ile Türk sanatının da etkili tanıtımına imza atacaklarını vurguladı. Türk kahvesini Amerika’nın dört bir köşesine yaymak için büyük çaba sarfeden ve Amerika’da günde 400 milyon bardak kahve tüketildiği halde Türklerin tüm dünyaya kahve kültürünü yaydığının bilinmediğini gözlemleyen ekip, kafede aylık düzenlenen kültürel ve eğitici etkinliklerle Türk kültürünün zenginliğini her gün Amerikalılarla paylaşıyor.

Türk Kahvesi Kültürünün Dünya Çapında Markalaşması için Çalışıyoruz

White, ödüllü Gezici Türk Kahvesi Kamyonu (Turkish Coffee Truck) projesinin önemli merciler tarafından gastrodiplomasi alanında dünyanın sayılı ve başarılı örneklerinden biri olarak lanse edildiğini ve zengin bir mutfak kültürüne sahip ülkemizin globalde daha etkili şekilde tanıtmanın “gastro diplomasisi” ile mümkün olacağını belirtti. White; Türk kahvesi gastronomimizin kalbinde yatıyor, çünkü yüzyıllardır barış, sevgi, misafirperverlik ve dostluk mesajlarını taşıyan bu kültürel miras asırlar boyu toplumsal ilişkileri şekillendirmiş. Biz de toplum olarak, dünyaya kattığımız bu eşsiz mirasa daha çok sahip çıkmalı ve halktan halka iletişim ile katma değerini arttırmalıyız.” şeklinde konuştu.

White, ayrıca dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Coffee Lady Foundation aracılığıyla, Türk kahvesi kültürünün yaşatılması konusunda öncü çalışmalar yaparken, kadın girişimcilerimizi yurtdışı pazarlarda cesaretlendirmeyi ve mentörlük programlarıyla gıda sektöründen girişimlere Amerika’da destek olmayı da hedeflediklerine de dikkat çekti.