QUA Granite, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı

QUA Granite, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) atmış olduğu bu imzayla insan hakları, çalışma standartları, çevre duyarlılığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan on ilkeye uyacağını taahhüt etti.

İçerisinde bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının bilincinde bir şirket olduklarını söyleyen QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, “Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak bütün şirketlerin asli görevi. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmaz. İnsan haklarına saygılı olmak, ayrımcılık yapmamak, çevresel sorunlara duyarlı olmak bunların başlıcaları… Biz QUA Granite olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında on ilkeye uyacağımızın sözünü verdik. Bu imzanın da şirketimize ve tüm paydaşlarımıza önemli bir katkısı olacağına inanıyoruz. Bunun için son derece mutluyuz” dedi.

Yıllık 11 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük' tesisine sahip QUA Granite, sektörün ve içinde hizmet verdiği toplumun geleceği için ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla çalışmalarına devam edecek.