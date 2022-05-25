Orakçıoğlu: '1 haftada 9 mağaza açtık!'

'DAMAT, BİR HAFTADA 9 MAĞAZA AÇARAK KENDİ REKORUNU KIRDI'

Orka holding'in yeni iştiraki Beverly Hills Polo Club markasının Mall of İstanbuldaki yeni mağazasının açılışına katılan Süleyman Orakçıoğlu, 'Üretim ve yatırımda hız kesmiyoruz, özellikle turistlerin ilgisi bizi memnun ediyor ve cirolarımıza yansıyor' diye konuştu.

Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Orka Holding ve SMM Tekstil ortaklığıyla Türkiye'de 5 AVM'de hizmete girdi.

Mağaza açılışına Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata'da katıldı. Süleyman Orakçıoğlunu üretim ve yatırımdaki başarısından dolayı tebrik ettiler.