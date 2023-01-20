Koza Halı 2023 Yılına Yeni Hedef ve Yatırımlarla Güçlü Bir Giriş Yapıyor

Koza Halı 2022 yılında yüzde 9’luk bir büyüme kaydetti. Koza Halı’nın cirosunun yüzde 75’i ihracat yüzde 25’i ise iç piyasa satışlarından oluşuyor. 2023 yılı yeni pazar hedefleri ise; Orta ve Güney Amerika ile Güney Afrika. Koza Halı, kendi enerjisini yine kendi bünyesinde üretiyor. Yeni yatırımlarla elde edilen enerji 5MW oranına çıkarılacak. Ekim ayında açılan Koza Home mağazasıyla hedef 5 yıl içerisinde Türkiye’de 20, 10 yıl içerisinde global pazarda 30 mağaza.

Türkiye genelinde kuvvetli bayilik ağı ile istikrarlı büyümesine devam eden Koza Halı, “Koza Halı Gallery” programı ile tabelalaşma adına da büyük bir yatırımda bulunuyor. 2024 yılı sonuna kadar 100 adet franchise hedefiyle devam eden çalışmalar, uzman ekipler tarafından yürütülüyor. Sürdürülebilir ve uzun vadeli iş modellerini hayat geçirmeyi hedefleyen “Koza Halı Gallery” programı ile Koza Halı tüm yatırımcılara özel destekler de sağlayacak.

Ür-Ge ve Ar-Ge ile Gelen Sektör Sözcülüğü

Her sene cirosunun belli bir oranını ürün araştırma ve geliştirme projelerine aktaran Koza Grup,dönemsel olarak durgunluk yaşayan halı sektörüne ivme kazandırırken, tüm paydaşlarla birlikte daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kalkınma hedefiyle ilerliyor. İyi bir gelecek için dünya ve çevre farkındalığıyla yatırımlarına devam eden Koza Halı, küresel ısınmanın etkilerini minimize etmek adına kısıtlı enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak ve kendi enerjisini yine kendi bünyesinde üretmek için 2021 yılında hayata geçen 2.64 Megawattlık “Güneş Enerjisi” yatırımını 5 Megawatt olarak arttırma kararı aldı. Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına da devam eden markanın bugün tüm koleksiyonlarının yaklaşık %20’si geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Markanın bu alandaki bir sonraki hedefi ise bugün sadece 1 modelde uygulanan “geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ve tamamen geri dönüştürülebilir” tasarımlara imza atmak.

Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz

Yeni Bayilik Ağıyla, Türkiye Genelinde Hızlı Büyüme

Bunun yanı sıra 07-09 Mart 2023 tarihleri arasında Antalya Belek Susesi Luxury Otel’de gerçekleşecek “Kozanın Liderleri 2023” lansmanına beklediklerinden çok daha fazla talep aldıklarını belirten Koza Halı Genel Müdürü İbrahim Cingisiz yaptığı açıklamada: “Lansman süresince firmamızın destekleri doğrultusunda tüm iş ortaklarımız ile verimli görüşmeler yapacak ve yeni yol haritalarımızı oluşturacağız. Ayrıca profesyonel dizayn ekiplerimizin tasarladığı yeni desen ve ürünlerimizin sektörümüzde yenilikçi fikirlere kapılar açacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Seddar Cingisiz

Koza Home ile hedef; 5 yıl içerisinde Türkiye’de 20, 10 yıl içerisinde global pazarda 30 mağaza.

2022 yılının başından itibaren Akdeniz ve İskandinav çizgileri ile harmanladığımız yenilikçi ve sade yaşam tarzı konseptleri üzerinde sürdürdüğümüz çalışmaların bir sonucu; Koza Home. Bu yepyeni yatırımın çatısı altında halının yanı sıra, mobilya, ev tekstili, iç dekorasyon ve aydınlatma ürünleri de yer alıyor. Transparan ve iyi üretim süreçleri ile dünyaya, doğaya ve insana saygı çerçevesinde yaratılan ürünlerin yer aldığı Koza Home koleksiyonları, yaşam alanlarına değer katma hedefiyle tasarlandı.

Ahmet Cem Bilmez

İlk konsept mağazası Koza Halı’nın evi Gazi şehrimizin en prestijli lokasyonlarından birinde yer alan ve 1200 metrekare genişliğinde bir showroom ile hayata geçirildi. “Evde Olmanın Mutluluğu” mottosu ile yola çıkılan “Koza Home” markası için hedef; kısa vadede 10, orta ve uzun vadede ise 50 mağazayı faaliyete geçirmek. Koza Home koleksiyonları Koza Home mağazasının yanı sıra kozahome.com.tr adresinde de kişilerin beğenisine sunuluyor.