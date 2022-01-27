Doğanlar Holding, 50.Yılında, 50 Milyon Dolarlık Yatırımla İlk 50 Grup Arasında Yer Almayı Hedefliyor

Doğanlar Holding, pozitif beklentiyle girdiği 2022 yılında gözünü zirveye dikti. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde halka arz edilen enerji şirketi Biotrend Enerji ve bünyesinde yer alan Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak Banyo ve Ruum Store markalarıyla mobilya sektörünün lokomotif gruplarından olan Doğanlar Mobilya Grubu’nun da dahil olduğu toplamda 28 ayrı şirketiyle 2022 yılında yüksek yatırımlar öngörüyor. Yurt dışı yatırımı olan D’Afric Senegal ile de güçlü bir atılıma hazırlanan Doğanlar Holding’in 2022 büyüme öngörüsü kapsamında yıl sonu ciro hedefi 5,2 milyar TL tutarında.

Doğanlar Mobilya Grubu’nun, 2022 yılı konsolide satış geliri büyümesini ise %80-%90 oranında öngörerek, 3,2-3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor. Bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store markalarını barındıran Grup; 2022 yılında Türkiye genelinde 100-120, yurtdışında ise 15-20 yeni satış noktası açma öngörüsüyle yoluna devam ediyor. Yurtdışında da önemli büyüme hedefleri bulunan grubun radarında kendi şirketlerini açtığı ABD ile birlikte Senegal ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Büyüme; Doğanlar Holding için hem yatırım hem de istihdam demek!”

Doğanlar Holding’in, faaliyette olduğu mobilya, perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde güçlü adımlar atmaya 2022’de de devam edeceğini belirten Davut Doğan, “Geçtiğimiz yıl başarılı bir halka arz geçiren enerji şirketimiz Biotrend Enerji’nin halka arz gelirini yeni alımlar ve yeni yatırımlarla destekledik. 2022 yılında da istikrarlı yürüyüşümüz devam edecek. Yeni açılacak tesislerimize yapılacak yatırımlarla istihdama destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İnşaat şirketi Doğyap ile özellikle Afrika’da önemli projeler için görüşmeler yaptıklarını belirten Doğan, Şubat ayı sonunda üretime geçecek olan D’Afric Senegal yatırımı için toplam 10 Milyon USD tutarında yatırım yaptıklarına işaret ederek, yurt dışı yatırımlarında da önemli bir artış öngördüklerinin altını çizdi. Bu bölgede yatırımlarına farklı ihale teklifleriyle de devam ettiklerini sözlerine ekleyen Doğan, 2022 yılı içerisinde Afrika’da yeni bir projeyi daha başlatacaklarının sinyallerini verdi. Doğyap’ın İstanbul’daki Yenibosna projesin yılın ikinci yarısında lanse edeceklerini belirten Doğan, geçtiğimiz yıl satışına başlanan Oksijen Evleri’nin ise bu yıl sonunda anahtar teslimlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı. İnşaat sektöründe bu yıl canlanma beklediğini de belirtirken, bu canlanmanın güçlü bir istihdam talebi yaratacağına olan inancını yineledi.

Cumhuriyetin 100. Yılında 3 halka arz şirket.

2021 yılında Biotrend Enerji’nin halka arzında sağlanan büyük talebin ardından Doğanlar Holding’in halka arz çalışmalarına da start verdiklerini sözlerine ekleyen Davut Doğan, Cumhuriyetin 100. yılına 3 halka arz şirketle girmeyi planladıklarını ve doğdukları topraklara olan minnetle yatırımlarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Büyüme hedefleri doğrultusunda çevre ve sürdürülebilirlik, istihdam, ihracatta büyüme ve akılcı finansman tablosu ilkeleri çerçevesinde marka strateji ve hedeflerini belirleyen Doğanlar Holding; ciro ve istihdam hedefleri doğrultusunda güvenli çözümlerle maksimum fayda sağlamaya odaklı. Grup; finansal yaklaşımları ışığında enerji ve mobilya tarafında yapılan döviz bazlı satış ile kambiyo riskini azaltıyor; büyüme hedefleri doğrultusunda, yatırıma büyük önem veriyor. 2022 yılı içerisinde 30 milyon $ enerji alanında, 10 milyon$ Mobilya Grubu kapsamında olmak üzere toplamda 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı da hedefliyor.

2022 yılında 30bin kişilik büyük aile olma hedefiyle istihdama devam.

Davut Doğan, Doğanlar Holding olarak istihdama hiç ara vermediklerini, 2022’de 750 kişilik bir ek istihdam yaratmayı planladıklarına işaret ederek, yeni istihdam yatırımın faaliyet gösterdikleri her sektörde karşılığı olduğunu dile getirdi. Bugün 2800 kişilik kadro, 500 kişilik bayii ve geniş tedarikçi ağıyla tüm faaliyet alanlarında mükemmel hizmeti vermek adına 8.000 kişilik bir istihdam sağlayan Doğanlar Holding, 2022 yılı sonunda dolaylı istihdamı ile 30bin kişilik büyük bir aile olarak yoluna devam edecek.

Biotrend Enerji tarafında imzalanan UN Global Compact çatısı altında yer alan 10 ayrı ilkeye uyumlu çalışmayı sadece bu şirket özelinde değil Holding olarak sahiplenmek adına düğmeye bastıklarını da sözlerine ekleyen Doğan, bu alanda uzman danışmanlarla çalışacaklarının ve farklı projelerle kurum olarak adlarından söz ettireceklerinin altını çizdi.