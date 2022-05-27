Daikin Türkiye’den ihracat hamlesi! 'Yeni tesis ihracatı 100 milyon Euro daha artıracak'

Daikin Türkiye, 25 Mayıs 2022 tarihinde Hendek’teki fabrikasında devreye aldığı yeni VRV üretim tesisi ile 2021 mali yılı sonuçlarına göre 262 milyon Euro olan ihracatını 100 milyon Euro daha artıracak. Son teknolojiyle donatılarak 4 ayda tamamlanan ve 13 milyon Euro yatırım maliyetine sahip olan üretim tesisi, yıllık yaklaşık 50 bin adet VRV dış ünite üretiminin yanı sıra 200 mavi yakaya da istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 30’u iç pazarda değerlendirilirken yüzde 70’i de Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC’ye ihraç edilerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Japon teknolojisiyle üretilen VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip olan ürünler olarak kabul görüyor.

25 Mayıs 2022 tarihinde Daikin Türkiye Hendek Üretim Tesisleri’nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin merkezi konumu, güçlü finans sistemi, istikrarlı makroekonomik yapısı ve cazip teşvikleriyle yatırımcılar için dünyanın en güvenli limanı olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Varank, Bakanlık olarak yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündeminde gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak Hendek'te kent ve ülke için önemli bir yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Varank, VRV Üretim Tesisindeki üretim teknolojisinin, Japonya'dan sonra Türkiye'de kullanıldığının altını çizerek "Daikin Türkiye, Daikin Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan Avrupa'nın ikinci büyük VRV üreticisi unvanını yakalamış olacak. Üretim ve ihracat anlamında da muazzam bir performanstan bahsediyoruz. Şirket geçen yıl gerçekleştirdiği 260 milyon Euro’yu geçen ihracatıyla sektöründe Türkiye'nin ilk 100 ihracatçısından birisi konumunda. Yeni ve yüksek teknolojili ürünler geliştirmek üzere şirket bünyesinde Bakanlık desteğiyle kurulan bir AR-GE merkezi olduğunu da memnuniyetle ifade etmek istiyorum." dedi.

Tesisin, Türkiye'nin sektördeki küresel rekabetçiliğini çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına işaret eden Varank şöyle devam etti:

"Yaklaşık 13 milyon Euro’luk yatırımla kurulan bu tesiste yaklaşık 50 bin adet VRV dış ünitesi üretilecek ve 200 kişi istihdam edilecek. Üretiminin yüzde 70'i ihraç edilecek olan tesisle Daikin Türkiye'nin ihracatını da 100 milyon Euro artırmış olacak. 2025 yılında Daikin Türkiye'nin ihracat hedefi 500 milyon Euro. Bu gerçekten çok ciddi bir hedef. Bu vesileyle bu önemli yatırımı ülkemize kazandıran Daikin yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisin Daikin ve Türkiye için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“İstediğiniz tesisi yapabilirsiniz, dünyanın en büyük yatırımlarını kurabilirsiniz ama onun içinde çalışacak emekçiler alın terini, emeği oraya yansıtmazlarsa hiçbir şey üretemezler” diyen Bakan Varank şöyle devam etti: “Emekçi kardeşlerime hassaten teşekkür ediyorum. Nasıl şimdiye kadar bu ülkeye değer katan tüm yatırımcıların yanında olduysak Daikin'in bu yatırımını kolaylaştırmak üzere gerekli desteği kendilerine sağladık. Daikin de ülkemize getirdiği teknolojiyle oluşturduğu istihdamla ve ürettiği katma değerle bu desteği sonuna kadar hak ettiğini ispatlamış oldu."

Kendi kendine yetebilen, kritik ürün ve teknolojilerde üretim kabiliyeti olan bir ekonominin oluşturulmasının ülkelerin akıbeti açısından zorunluluk olduğuna dikkati çeken Varank, "Biz zaten bunu tesis etmek üzere Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu tasarlayıp uygulamaya başlamıştık. Bu vizyon çerçevesinde kapsamlı bir planlama yaptık ve her alanda atılımlarımızı başlattık. Bu bağlamda AR-GE ve inovasyon ekosisteminden girişimciliğe, dijitalleşmeden beşeri sermayenin geliştirilmesine kadar çok kapsamlı politikalar uyguluyor ve sanayimizin konvansiyonel üretimini modernize etmek ve dijitalleştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm bileşenleriyle iklimlendirme sektörünün ülke açısından kritik öneme sahip olduğunu aktaran Varank, "Daikin yönetimini bu yeni yatırımı dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum ve şirketin burada yeni yatırım planlarının olduğunu bilmekten de ayrıca memnun oluyorum” diye konuştu.

Avrupa, Ortadoğu ve Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerinin iklimlendirme pazarlarında hızla popülerlik kazanan ısı pompası satışlarının pazar payının artacağı öngörülüyor. Bu neden ile Daikin, talep edilen ürünlerin bu pazarlara yakın fabrikalarda üretmek için üretim kapasitesini artırarak lojistik avantajını kullanmayı hedefliyor.

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi, Daikin Türkiye Üretim Tesisi açılış konuşmasında dünya iklimlendirme pazarındaki son gelişmeler ile ilgili şu bilgileri verdi. “Türkiye yaklaşık 84 milyon nüfusu ile büyük bir ülkedir. Ayrıca dünyanın önde gelen tüketim pazarlarından birisi, AB ülkeleri, Orta Doğu ile Daikin Türkiye’ye bağlı Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Gürcistan, Kuzey Irak, Moğolistan ve KKTC ülkelerine ihracat yapan kritik bir üs konumundadır. 2011 yılında Airfel firmasını satın alarak Daikin Grup şirketleri bünyesine dahil ettik ve Daikin Türkiye firmasını kurduk. O dönemden günümüze dek Daikin markasını daha da yaygınlaştırmak için satış faaliyetlerimizi hızlandırmaya, Hendek fabrikamızın üretim kapasitesini artırmaya ve konut tipi ürünlerin tasarım yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza aralıksız devam ettik. Yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek.”

Daikin Avrupa Başkanı Toshitaka Tsubouchi

Yeni VRV Üretim Tesisi’nin devreye alınmasıyla ilgili açıklamalar yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder şu bilgileri veriyor: “Daikin, mucidi olduğu VRV sistemlerini teknolojik gelişmeler ve uygulama ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelleyerek geleceği kurgulamaya devam ediyor. Sakarya Hendek'te üretmeye başladığımız VRV dış üniteler, iklimlendirme sistemlerinde en yüksek sezonsal verimliliğe sahip ürünler arasında yer alıyor. Düşük enerji tüketimleri ve düşük karbon salımları sayesinde çevreye ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bu sistemlerin, Hendek Üretim Tesislerimizde üretilme kararı hem Daikin Türkiye Üretim Tesisi’ne hem de ülkemize duyulan uzun vadeli güvenin çok önemli bir göstergesidir” dedi.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder

DAIKIN, JAPONYA’DAN SONRA TÜRKİYE’DE KULLANILAN 4M MODÜL KONVEYÖRLER İLE VRV ÜRETİM TESİSİ’Nİ AÇTI

Yeni kurulan VRV dış ünite üretim tesisinde, atık baca gazlarını ısıtma için yeniden kullanan çevreci ve son teknoloji boya tesisi için yatırım yapıldı. Otomatik transfer sistemleri ile minimum insan gücü kullanarak ürün kalitesi sağlandı. Ürün güvenilirliğinin maksimum seviyede tutulduğu tesiste, otomatik hata önleme sistemleri ve otomatik test süreçleri entegre edildi. Üretim hattında Daikin Japonya üretim mühendisliği tarafından tasarlanan 4m modül konveyörler kullanıldı. Dünya genelinde üretim yapan fabrikaların standardizasyonu için tasarlanan bu model, Japonya Rinkai fabrikasından sonra Daikin Türkiye Üretim Tesisleri’nde kuruldu. Bu tasarım ile hem ilk yatırım hem de bakım maliyetleri iyileştirildi. Alüminyum profiller kullanılarak ağırlık azaltıldı. Üretim tesisinde, MES (üretim yönetim sistemi) kullanılarak da maksimum izlenebilirlik sağlandı. Son teknoloji üretim hattı olan bu tesis ile Daikin yine sektördeki üretim tecrübesinin farkını ortaya koydu.