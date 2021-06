ÇALIK DENİM İSO 500’DE 275. SIRADA

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Çalık Grubu’nun ilk şirketi olan ve dünyanın önde gelen premium denim üreticileri arasında yer alan Çalık Denim, 2020 yılı İSO 500 listesinde 275. sırada yer aldı.

Pandemi yılında, İSO 500 listesine tekstil sektöründen 18 şirket girerken, Çalık Denim tekstil şirketleri arasında 1.023.674.692 TL üretimden satış rakamıyla 8. sırayı aldı. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapan ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüren Çalık Denim, yaptığı yatırımlar, inovatif ürünleri, öncülük ettiği dijital dönüşüm projeleriyle rekabetçi piyasadaki yerini koruyabilmeyi ve müşteriye daha kaliteli ürün sunabilmeyi hedefliyor.

“PANDEMİDE YERİMİZİ KORUDUK”

Çalık Denim Genel Müdürü Fatih Doğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “2020 yılı her sektörde olduğu gibi tekstil sektörü için de zorlu bir yıl oldu. Pandemi yılında ihracat oranları geriledi. Buna rağmen sektörümüzde öncü uygulamalarımız, uzun yıllara dayanan yurtiçi ve yurtdışı iş birliklerimizle denim sektörü için büyük önem taşıyan ülkelerde yerimizi koruduk. Markanın global alandaki varlığını güçlendirmeyi ve Türk Malı’nın kalitesini daha geniş kitlelere duyurma hedefimizle yaptığımız yatırımlarınkarşılığı olarak İSO 500 şirketleri arasında bu yıl da yer almanın gurunu yaşıyoruz. Bu başarıyı, zorlu bir yılda, her türlü fedakarlığı göstererek işlerini en iyi şekilde yapan Çalık Denim ailesinin tüm çalışanlarının özverilerinin karşılığı olarak görüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

2 BİN 700’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR Çalık Holding’in ilk sanayi yatırımı olan Çalık Denim, 111 milyon ABD dolarlık bir yatırımla 1987 yılında Malatya’da kuruldu. 2020 yıl sonu itibarıyla Çalık Denim, 379 bin 322 metrekare kapalı alanda yıllık 55 milyon metre kapasitesi ile üretim yapıyor ve 2 bin 700’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

1996 yılında denim kumaş üretimine başlayan Çalık Denim, istikrarlı adımlarla büyümeye devam etti; 1997 yılında ring iplik işletmesini hayata geçirdi. Her geçen gün etkin üretim ve pazarlama stratejileriyle dünyanın dört bir yanında pazar payı ve marka bilinirliğini artırmakta olan Çalık Denim, 2003 yılı itibarıyla entegre bir tesise dönüşerek, gabardin/kadife kumaş ürünlerini de eklediği ürün yelpazesini geliştirmeye devam ediyor. Ar-Ge çalışmalarına oldukça önem veren, kurulduğu günden bu yana yeni teknolojileri tekstil sektörüne adapte etmek için çalışan Çalık Denim, 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aldığı sertifika ile tekstil sektöründe yedinci ArGe merkezini açtı. Çalık Denim, sektördeki köklü birikimini Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerle harmanlayarak pekiştirmeye devam ediyor, bu konuda sektörde bir bilim merkezi haline gelen Ar-Ge merkezi ile tanınıyor.

40 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Türk ve dünya tekstil sektörüne vizyon kazandıran kumaşlar üretmekte olan Çalık Denim, Malatya’daki üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi ile İstanbul’daki Satış ve Pazarlama Merkezi’nde faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Çalık Denim müşteri odaklı çalışmalarıyla premium denim pazarında var olan; Acne, J Brand, GAP, Supreme, PRPS, Scotch & Soda, Polo Ralph Lauren, Banana Republic, Mother, Hugo Boss, Lucky Brand, Uterque, Massimo Dutti, H&M, Top Shop, Gerry Weber, Mavi Jeans, Tommy Hilfiger, Frame, Brax, Zara, Replay, Ann Taylor, Calvin Klein, Diesel, River Island, Kaporal 5, Mac Mode, Benetton, G Star, Salsa, Next, Jack & Jones, VF ve 7 for AllManKind gibi küresel markalar için dinamik bir tedarikçi ve güvenilir bir iş ortağı. Denim kumaş denilince dünyada akla gelen ilk şirketlerden biri olan ve ektöre sürdürülebilir ve inovatif yaklaşımları ile öncülük eden Çalık Denim; başta Almanya, İspanya, ABD, İngiltere, Hollanda, Fransa, İskandinavya, Uzadoğu, Portekiz ve İtalya olmak üzere yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyor. Kumaş gelirlerini direkt ihracattan elde eden ve satışlarının büyük çoğunluğunu yurt dışı menşeili markalara yaparak dolaylı yoldan ihracat gerçekleştiren Çalık Denim, kumaş gelirlerinin yüzde 82’sini doğrudan ve dolaylı olarak yaptığı ihracat faaliyetlerinden elde ediyor.

Çalık Denim markası, bugün denim ve gabardin kumaş yelpazesinde fark yaratan ürünleriyle ekonomiye değer katıyor. Ayrıca, Turquality Destek Programı’na dâhil olan Çalık Denim, faaliyetlerinde çevreye verdiği önceliğin bir göstergesi olan GOTS, OCS, GRS, RCS, OEKOTEX, Nordic Swan Ecolabel ve EU ecolabel sertifikalarıyla ve geniş ürün portföyüne eklediği sürdürülebilir ve organik denim kumaşlarla tekstil sektöründe doğa dostu bir yaklaşımı destekleyerek de örnek teşkil ediyor. Sürdürülebilirliği, “Passion for Denim, Passion for Life” sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında iş modelinin merkezine konumlandırmış olan Çalık Denim, sadece ürünlerinde değil; tüm iş süreçlerinde bu anlayışı benimsiyor. Şirket bu bağlamda; faaliyetlerinin tamamında, iş ortakları ile temasta olduğu her projede sürdürülebilirliği iş yapış şeklinin önemli bir parçası haline getirdi. Çalık Denim’in belirlediği 2025 sürdürülebilirlik hedefleri ile tüm şirket departmanlarının dâhil olduğu bu yolculukta tüm ekipler sürdürülebilirlik prensiplerini benimsedi ve içselleştirdi