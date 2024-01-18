İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteği ile hayata geçirilen “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi kapsamındaki dördüncü buluşma bir kez daha Hatay'daki kadınlarla gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında bu yılki eğitimler hariç bugüne kadar Antalya, Trabzon ve Hatay'da verilen eğitimlerle birlikte 500 kadına ulaşılmıştı. Bu kadınların en yakın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) meme taramalarının yapılması sağlandı.

Eğitim alanların yüzde 10'undan fazlası ileri tetkiklerin yapılması için hastanelere sevk edilmişti. Hatay'da ikinci kez verilen bu eğitimlerin ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki aylarda deprem bölgesindeki diğer illerde devam etmesi planlanıyor.

2022 yılından bu yana çeşitli illerdeki kadınları meme kanseri hakkında bilinçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kanser Savaşçıları Derneği'nin gönüllü hekimleri tarafından kadınlara meme kanseri hakkında eğitimler veriliyor. İhtiyaç Haritası ise eğitim verilen illerde meme kanseri farkındalığı konusunda sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kadınları ve bölgeleri tespit ediyor, eğitim alan kadınların KETEM taramalarının yapılması için randevuları koordine ederek ulaşımlarını sağlıyor ve tarama sonrası tüm süreci takip ediyor.

Proje kapsamında kadınlara eğitim veren Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. İbrahim Çolhan, “Hatay ilimiz, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerimizden birisi. Hala toparlanma sürecinde olan bu ilimizde kanser hastalıkları, özellikle de meme kanseri, depremin gölgesinde kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Kanser Savaşçıları Derneği'nin bölge kadınlarına sunduğu bu önemli destek ile erken tanı ile meme kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu dair kadınları bilinçlendiriyoruz. Bu desteğimiz bir gereklilik değil, aynı zamanda kadınlara yalnız olmadıklarını hissettiren anlamlı bir çabadır.” dedi.