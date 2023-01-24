Kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Ahmet Horoz yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen ay İlçeye bağlı Atatürk caddesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, S.A. idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Ahmet Horoz’a çarptı. Ağır yaralanan Horoz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İskenderun Devlet Hastanesi’nde uzun süredir tedavi gören Horoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Horoz’un zabıta emeklisi olduğu öğrenildi.