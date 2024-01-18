Samsun’da bir hastane lobisinde “Her Bağışçı Bir Kahraman” temasıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Kızılay işbirliği ile Liv Hospital Samsun’un lobisinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzm. Dr. Özkan Akyol, “İnsan vücudu için düzenli kan vermek oldukça faydalıdır. Günlük hayatta herhangi bir zararı bulunmayan kan bağışı, vücuttaki kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca baş ağrısı, stres, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara da iyi gelir. Kan bağışı ile vücuttaki kan hücreleri yenilenir ve vücudun daha sağlıklı olması sağlanır. Kalp krizi riski yüzde 90 oranında azalır. Baş ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Stres gibi hastalıklara da iyi gelir. Bunun dışında yüksek tansiyona iyi gelir, kanda bulunan yüksek yağ oranının düşmesine yardımcı olur” dedi.

“Vücudun yenilenmesini sağlar”

Kan bağışı yapmanın, kemik iliğinin yağlanmasını engellediğini de sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Akyol, “Kan Bağışı vücudun yenilenmesini sağlar. Kan verildiğinde kan yapan organlar uyarılır ve kan yapmaya sevk edilir. Unutmayalım ki, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır, bu konuda tüm vatandaşlar olarak birbirimize sorumluyuz. Her zaman kan bağışında bulunarak 3 kişiye umut olabileceğimizi unutmayalım. Kızılay ekibine bizlerle birlikte bu faydalı etkinliği gerçekleştirdikleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinlikte Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Mustafa Şen ve Genel Müdür Yardımcısı Hatice Bulut da kan bağışı yaptı.