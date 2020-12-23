Zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırın, pastane ve döner salonlarını denetledi.

Günlük farklı işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri, bugün de fırın, pastane ve döner salonlarında maske, mesafe ve temizlik kontrolü yaptı. İşletmeleri uyaran Zabıta Müdürü Adil Demir, kuralları ihlal edenleri kesinlikle af etmeyeceklerini söyledi. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Demir, alınan tedbirler kapsamında paket servisi dışında tespit ettikleri aksaklıklara asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.