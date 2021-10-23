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Yüksekova’da yangın tatbikatı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda düzenlenen yangın tatbikatı devam ediyor.

HAKKARİ 23.10.2021, 11:40
Yüksekova’da yangın tatbikatı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okullarda düzenlenen yangın tatbikatı devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme amaçlı Halit Okay İlk ve Ortaokulunda yapılan tatbikatta, yangın esnasında nelerin yapılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgi verildi. Eğitim sonrası ekipler, uygulamalı şekilde senaryo gereği öğrencileri okul bahçesinde topladı. Okul bahçesindeki yangının, yangın tüpüyle nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda bilgiler verildikten sonra ekiplerce uygulamalı şekilde de gösterildi.

Yapılan tatbikatla ilgili konuşan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürü Ziya Erkut, “Okullarda düzenlenen tatbikatların asıl amacı, öğrenci ve tüm okul kadrosunu olası bir yangın felaketine karşı bilinçlendirmektir. Yapılması gerekenler konusunda onları eğitmektir. Bu kapsamda çocuklarımızın yangın sırasında neler yapmaları gerektiği konusunda ekiplerimiz bilgilendirme yapıyor. Daha sonra uygulamalı bir şekilde yangın söndürme teknikleri gösteriliyor. İlçede bulunan okullarımızın çoğunda bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz ve programımızda bulunan diğer okullarımızda da aynı şekilde tatbikat ve bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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