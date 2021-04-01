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Yüksekova’da trafik kazası: 1 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

HAKKARİ 01.04.2021, 19:03
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Yüksekova’da trafik kazası: 1 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşildere Mahallesi’nde sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 HJF 75 ile 34 CUZ 289 plakalı araçlar kafa kafa çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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