Yüksekova’da özel gereksinimli çocuklar unutulmadı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yapılan etkinliklerle özel gereksinimli çocuklar unutulmadı. Özel bir rehabilitasyon merkezi öğretmenleri tarafından sabah saatlerinde, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle bir kafede gereksinimli çocuklara kahvaltı verildi. Kahvaltı sonrası çocuklar, Yüksekova Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa katılarak doyasına eğlendi.

Sadece onlara özel bir sürpriz yaptıklarını belirten Fatma Güvercin, "3 Aralık Dünya Engelliler ve Farkındalık Gününde çocuklarımız buraya getirerek amacımız yüzlerini güldürmek, farkındalık sağlamak, çevreyi de bu konuda bilgilendirmektir. Bu konuda bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederiz. Onlarında bizimle aynı eşit şartlarda sosyallik, eğitim, sağlık yani kısaca her alanda ihtiyaçları konusunda bilgilendirmek eşit şartları sağlamaktır amacımız. Bugün ise hep beraber çok eğlenceli bir gün geçirmiş olduk, çok mutlu olduk’’ dedi