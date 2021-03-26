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Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

HAKKARİ 26.03.2021, 17:38
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Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yüksekova’da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Mart ayının bitmesine sayılı günler kalmasına rağmen, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı görenleri şaşırttı. Yoğun sis ve kar yağışının görüş mesafesini azalttığı ilçede, sürücülere zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar, kaç gündür yoğun bir şekilde yağmur yağışı olduğunu belirterek, “Bugün ise yoğun bir şekilde kar yağışı var” ifadelerini kullandı.

Meteorolojinin tahminlerine göre cumartesi günü de yağışların devam etmesi bekleniyor.
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