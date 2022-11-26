Yüksekova’da gösteri ve yürüyüşler 36 saat boyunca yasaklandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gösteri ve yürüyüşlere 36 saat yasaklama getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye ve Irak’ta PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik yürütülen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’na karşı sol terör örgütleri ve müzahir şahıslarca Yüksekova ilçesinde 28 Kasım’da sınıra doğru yasadışı yürüyüş yapılacağı belirtilerek, “Ülkemiz genelinde hareket kabiliyeti iyice daralan terör örgütü mensupları tarafından intikam alma duygusu ile hareket edilip, toplumsal olaylar çıkarılarak kaos/kargaşa ortamı oluşturulmaya ve karşıt gruplar arasında çatışma çıkarmaya çalışabilecekleri, yapılacak olan yasadışı yürüyüşe ilimiz merkezinden ve ilçelerinden, ayrıca diğer illerden yoğun katılım olacağı değerlendirilmektedir. İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanmasını, toplanmalarının ve araç seyirlerinin kısıtlanmasını, 27 Kasım 2022 saat 08.00’den 28 Kasım 2022 saat 20.00’a kadar 36 saat süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içerisinde yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.