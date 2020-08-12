Yüksekova’da bir köy korona virüs bedeniyle karantinaya alındı
HAKKÂRİ'NİNYÜKSEKOVAİLÇESİNE BAĞLI BİR KÖY, 5 KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKMASI ÜZERİNE KARANTİNAYA ALINDI.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı bir köy, 5 kişide korona virüs çıkması üzerine karantinaya alındı.
Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde, korona virüs çıkmasıyla köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Yürekli köyünde 5 kişide korona virüs tespit edilmesiyle jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda korona virüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını ifade edilerek, "İlçemize bağlı Yürekli köyünde, bazı vatandaşların korona virüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Yürekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
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