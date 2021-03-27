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Yüksekova’da Berat Kandili idrak edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

HAKKARİ 27.03.2021, 22:37
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Yüksekova’da Berat Kandili idrak edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Yüksekova’da da ibadetlerle, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Yüksekova İlçe Müftülüğü tarafından ‘on bir ayın sultanı’ Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentin merkez camisi olan İhsaniye Camisi’nde, korona virüs tedbirleri kapsamında bir program düzenlendi. İhsaniye Camisinde yapılan program kapsamında Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunarak dualar edildi. Programda gecenin öneminden söz eden Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlatarak, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini kaydetti. Cami cemaati ayrıca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının son bulması için dualar etti.
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