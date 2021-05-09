Vefa ekibi görev başında

Hakkari Valiliği koordinesinde kurulan ve pandemi sürecinde vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri gece gündüz kavramı gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Vefa Sosyal Destek ekipleri karantinada bulunan ve dışarı çıkma kısıtlaması olan vatandaşların yardımına koşuyor. Valilik koordinesinde hizmetlerine devam eden Vefa Sosyal Destek ekipleri, pandeminin Türkiye’de etkili olduğu günden bu yana faaliyetlerini sürdürürken, kısıtlamaların yeniden başlaması ile çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karantinada olan ve 65 yaş üstü vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını anında karşılayan Vefa Sosyal Destek ekipleri, yalnız yaşayan vatandaşların da ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri tam kapanma döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise yardım kolileri ulaştırıyor. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kentin birçok noktasında bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini kendi elleriyle teslim etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tam kapanma sürecinden bu yana vefa ekiplerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ederek, yardımların sürdüğünü belirtti.