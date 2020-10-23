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Vali Akbıyık’tan Şemdinli’ye ziyaret
HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ÇEŞİTLİ ZİYARETLERDE BULUNDU.
HAKKARİ 23.10.2020, 16:10
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Vali Akbıyık ve beraberindekiler; İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı gezerek taleplerini dinledi.
Daha sonra belediye binasına geçerek Başkan Saklı’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, daha sonra vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
İlçede yeni açılan iş yerinin de açılışına katılan Vali Akbıyık, daha sonra il merkezine gitmek üzere ayrıldı.
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