Vali Akbıyık’tan Kurban Bayramı mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. İnsanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı dini bayramlarımızda vatandaşlarımızın, bayramların anlam ve öneminin idraki içinde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı daima ön planda tutacaklarına ve ihtiyacı olanlara sahip çıkacaklarına olan inancım tamdır. Bizler uzun bir geçmişe ve köklü bir medeniyete sahip bir millet olarak; gerek mensubu bulunduğumuz din gerekse sahip olduğumuz medeniyetle, yeryüzünde barışın, huzur ve istikrarın kaynağı olmaya devam edeceğiz. Bilhassa da, bizlerin huzur ve güvenliği için şehit olmuş kardeşlerimizin bize emanet olarak bıraktıkları ailelerini unutmadan, bayramlarımızı onlarla birlikte büyük bir milli ve dini gün haline getirip, bayramın birleştirici ve kaynaştırıcı gücünü şehitlerimizin ailelerine de hissettirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta saygı değer Hakkârili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.