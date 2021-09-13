Vali Akbıyık TSKGV kurul üyelerine tanıtım kartı takdim etti

Hakkari’de Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Hakkari Fahri Tanıtım Kurulu oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Hakkâri Fahri Tanıtım Kurulu Fahri Başkanı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kurul üyelerini makamında kabul ederek tanıtım kartlarını takdim etti. Kendisinin de aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kurulunun fahri Hakkari Başkanı olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, bundan sonra çalışmalarla yakından ilgileneceğini ifade ererek, kurul üyelerine de başarılar diledi.