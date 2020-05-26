Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
377.780
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3313
EURO
7.4186

Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı

HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ŞEHİT AİLELERİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK BAYRAMLARINI KUTLADI.

Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı

HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ŞEHİT AİLELERİNİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK BAYRAMLARINI KUTLADI.

26 Mayıs 2020 Salı 09:00
7 Okunma
Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerini ziyaret ederek değişik hediyeler verdiler. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Merzan Mahallesi’nde ikamet eden Şehit Faysal Beyter’in eşi Divan Beyter, Pehlivan Mahallesinde ikamet eden Şehit Davut Özkan’ın eşi Amina Özkan ve Yeni Mahalle’de ikamet eden Şehit Mehmet Yılmaz’ın eşi Süreyya Yılmaz’ı görüntülü arayarak bayramlarını kutladı. Ailelerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyleyerek, bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Vali Akbıyık’ı karşılarında görünce heyecanlanan şehit aileleri, her defasında kendilerini unutmayan ve bayramda da görüntülü arayarak bayramlarını kutlayıp sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti
Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti
Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı
Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı
Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu
Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu
Yüksekova’da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz
Yüksekova’da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz
Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü
Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü
Başkan Çoğaç’tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
Başkan Çoğaç’tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş
Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş
Mehmet amcaya 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi
Mehmet amcaya 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi
Yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor
Yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim