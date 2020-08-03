Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşı ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte Yüksekova ilçesi İkiyakalar-Göllerbaşı bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Mustafa Nasıroğlu isimli vatandaşı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.